Meijer Gaji

Julat gaji Meijer adalah dari $100,500 dalam pampasan total tahunan untuk Operasi Perniagaan di hujung bawah hingga $180,900 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Meijer. Terakhir dikemas kini: 8/9/2025

$160K

Saintis Data
Median $127K
Jurutera Perisian
Median $106K
Operasi Perniagaan
$101K

Penganalisis Data
$132K
Pereka Produk
$123K
Pengurus Produk
$147K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$173K
Arkitek Penyelesaian
$181K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Meijer ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $180,900. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Meijer ialah $129,169.

