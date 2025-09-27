Direktori Syarikat
Medallion
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Medallion Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di Medallion berjumlah $216K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Medallion. Kemaskini terakhir: 9/27/2025

Pakej Median
company icon
Medallion
Software Engineer
New York, NY
Jumlah setahun
$216K
Tahap
L3
Asas
$153K
Stock (/yr)
$62.5K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Medallion?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Medallion, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Medallion in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $294,844. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Medallion untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $216,875.

Sumber Lain