Pampasan Jurutera Perisian in Spain di Medallia berjumlah €83.1K seyear untuk Staff Engineer. Pakej pampasan yearan median in Spain berjumlah €83.2K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Medallia. Kemaskini terakhir: 10/29/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
