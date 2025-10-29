Direktori Syarikat
Medallia
Medallia Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in Spain di Medallia berjumlah €83.1K seyear untuk Staff Engineer. Pakej pampasan yearan median in Spain berjumlah €83.2K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Medallia. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer I
(Tahap Permulaan)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Medallia?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Medallia in Spain berada pada jumlah pampasan tahunan €99,860. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Medallia untuk peranan Jurutera Perisian in Spain ialah €83,165.

