Pampasan Jurutera Perisian in United States di McKinsey berkisar dari $131K seyear untuk Junior Engineer hingga $293K seyear untuk Principal Architect I. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $185K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan McKinsey. Kemaskini terakhir: 10/29/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu