Pakej pampasan Perekrut median in United States di McKinsey berjumlah $130K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan McKinsey. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Pakej Median
company icon
McKinsey
Senior Reo
Boston, NY
Jumlah setahun
$130K
Tahap
2
Asas
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
20 Tahun
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di McKinsey in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $303,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di McKinsey untuk peranan Perekrut in United States ialah $130,000.

