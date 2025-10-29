Pampasan Perunding Pengurusan in United States di McKinsey berkisar dari $121K seyear untuk Business Analyst hingga $388K seyear untuk Partner. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $245K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan McKinsey. Kemaskini terakhir: 10/29/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
