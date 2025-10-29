Pampasan Saintis Data in United States di McKinsey berkisar dari $152K seyear untuk Data Scientist hingga $248K seyear untuk Principal. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $170K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan McKinsey. Kemaskini terakhir: 10/29/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu