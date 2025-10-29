Direktori Syarikat
McKinsey
  Gaji
  Saintis Data

  Semua Gaji Saintis Data

McKinsey Saintis Data Gaji

Pampasan Saintis Data in United States di McKinsey berkisar dari $152K seyear untuk Data Scientist hingga $248K seyear untuk Principal. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $170K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan McKinsey. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Sumbang
Apakah tahap kerjaya di McKinsey?

Jawatan Termasuk

Informatik Kesihatan

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di McKinsey in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $327,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di McKinsey untuk peranan Saintis Data in United States ialah $170,000.

Sumber Lain