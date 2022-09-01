McGraw Hill Gaji

Direktori Syarikat
Gaji McGraw Hill berkisar dari $10,816 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $213,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas McGraw Hill. Dikemas kini terakhir: 9/15/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $138K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pereka Produk
Median $100K
Pengurus Produk
Median $120K

Penyelidik UX
Median $100K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $213K
Saintis Data
$184K
Pemasaran
$180K
Jualan
$10.8K
Pengurus Program Teknikal
$185K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di McGraw Hill ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $213,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di McGraw Hill ialah $137,500.

