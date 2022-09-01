Mantle Gaji

Gaji Mantle berkisar dari $150,750 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Kawalan di peringkat rendah hingga $245,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Mantle . Dikemas kini terakhir: 9/15/2025