Manta Gaji

Gaji Manta berkisar dari $135,926 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Akaun Teknikal di peringkat rendah hingga $179,100 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Manta . Dikemas kini terakhir: 11/26/2025