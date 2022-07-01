MAJORITY Gaji

Gaji MAJORITY berkisar dari $66,665 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $103,317 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas MAJORITY . Dikemas kini terakhir: 11/22/2025