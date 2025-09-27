Direktori Syarikat
Mailchimp
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Arkitek Penyelesaian

  • Semua Gaji Arkitek Penyelesaian

Mailchimp Arkitek Penyelesaian Gaji

Purata jumlah pampasan Arkitek Penyelesaian in Canada di Mailchimp berkisar dari CA$171K hingga CA$249K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mailchimp. Kemaskini terakhir: 9/27/2025

Purata Jumlah Pampasan

CA$197K - CA$224K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Arkitek Penyelesaian penyerahans di Mailchimp untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

CA$226K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan CA$42.4K+ (kadang kala CA$424K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Mailchimp, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Arkitek Penyelesaian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Arkitek Penyelesaian by Mailchimp in Canada is 'n jaarlikse totale vergoeding van CA$249,443. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Mailchimp vir die Arkitek Penyelesaian rol in Canada is CA$171,228.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Mailchimp

Syarikat Berkaitan

  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Envoy
  • Lattice
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain