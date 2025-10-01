Direktori Syarikat
Magna International
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Romania

Magna International Jurutera Perisian Gaji di Romania

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Romania di Magna International berjumlah RON 285K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Magna International. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Jumlah setahun
RON 285K
Tahap
L3
Asas
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Bonus
RON 37.4K
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Magna International?

RON 715K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Magna International in Romania sits at a yearly total compensation of RON 327,754. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magna International for the Jurutera Perisian role in Romania is RON 273,872.

