    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Germany

Magna International Jurutera Perisian Gaji di Germany

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Germany di Magna International berjumlah €79.7K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Magna International. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Magna International
Software Engineer
Heilbronn, BW, Germany
Jumlah setahun
€79.7K
Tahap
Senior
Asas
€79.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
7 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Magna International?

€142K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Magna International in Germany sits at a yearly total compensation of €107,742. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magna International for the Jurutera Perisian role in Germany is €79,678.

