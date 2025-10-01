Direktori Syarikat
Magna International
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Canada

Magna International Jurutera Perisian Gaji di Canada

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Canada di Magna International berjumlah CA$124K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Magna International. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Magna International
Software Engineer
Brampton, ON, Canada
Jumlah setahun
CA$124K
Tahap
L1
Asas
CA$110K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$13.4K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Magna International?

CA$226K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan CA$42.3K+ (kadang kala CA$423K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Jurutera Perisian hos Magna International in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$144,625. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Magna International for Jurutera Perisian rollen in Canada er CA$110,416.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Magna International

Syarikat Berkaitan

  • Intuit
  • Uber
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain