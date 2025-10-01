Direktori Syarikat
Magic Leap
Magic Leap Jurutera Perisian Gaji di Switzerland

Pampasan Jurutera Perisian in Switzerland di Magic Leap berkisar dari CHF 172K seyear untuk Senior Software Engineer hingga CHF 209K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Switzerland berjumlah CHF 213K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Magic Leap. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Entry Software Engineer
(Tahap Permulaan)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Magic Leap, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Perisian Realiti Maya

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Magic Leap in Switzerland berada pada jumlah pampasan tahunan CHF 235,332. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Magic Leap untuk peranan Jurutera Perisian in Switzerland ialah CHF 180,361.

Sumber Lain