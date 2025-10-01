Pampasan Jurutera Perisian in Switzerland di Magic Leap berkisar dari CHF 172K seyear untuk Senior Software Engineer hingga CHF 209K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Switzerland berjumlah CHF 213K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Magic Leap. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Entry Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Magic Leap, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
