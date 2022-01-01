Direktori Syarikat
M1 Finance
M1 Finance Gaji

Gaji M1 Finance berkisar dari $50,250 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Pemasaran di peringkat rendah hingga $175,875 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas M1 Finance. Dikemas kini terakhir: 10/9/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $165K
Khidmat Pelanggan
$62.7K
Pemasaran
$127K

Operasi Pemasaran
$50.3K
Pereka Produk
$119K
Pengurus Produk
$169K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$176K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di M1 Finance, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di M1 Finance ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $175,875. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di M1 Finance ialah $126,630.

