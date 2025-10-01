Direktori Syarikat
Luxoft
Luxoft Jurutera Perisian Gaji di Warsaw Metropolitan Area

Pampasan Jurutera Perisian in Warsaw Metropolitan Area di Luxoft berkisar dari PLN 125K seyear untuk L2 hingga PLN 329K seyear untuk L4. Pakej pampasan yeanan median in Warsaw Metropolitan Area berjumlah PLN 236K.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Tahap Permulaan)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Luxoft?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Luxoft in Warsaw Metropolitan Area berada pada jumlah pampasan tahunan PLN 375,200. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Luxoft untuk peranan Jurutera Perisian in Warsaw Metropolitan Area ialah PLN 217,914.

Pekerjaan Pilihan

Syarikat Berkaitan

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
Sumber Lain