Pampasan Jurutera Perisian in United States di Luxoft berkisar dari $92.5K seyear untuk L1 hingga $107K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $120K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Luxoft. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
