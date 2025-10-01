Pampasan Jurutera Perisian in Romania di Luxoft berkisar dari RON 93.2K seyear untuk L1 hingga RON 249K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in Romania berjumlah RON 142K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Luxoft. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
