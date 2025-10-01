Luxoft Jurutera Perisian Gaji di India

Pampasan Jurutera Perisian in India di Luxoft berkisar dari ₹1.36M seyear untuk L2 hingga ₹2.63M seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹2.25M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Luxoft. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap Tambah Komp Bandingkan Tahap

Nama Tahap Jumlah Asas Saham (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Tahap Permulaan ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L2 Regular Software Engineer ₹1.36M ₹1.36M ₹0 ₹0 L3 Senior Software Engineer ₹2.63M ₹2.63M ₹0 ₹0 L4 Lead Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Lihat 3 Lebih Tahap

