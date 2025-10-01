Pampasan Jurutera Perisian in Germany di Luxoft berkisar dari €64.3K seyear untuk L2 hingga €86.5K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in Germany berjumlah €75.1K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Luxoft. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***