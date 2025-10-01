Direktori Syarikat
Luxoft
Luxoft Jurutera Perisian Gaji di Germany

Pampasan Jurutera Perisian in Germany di Luxoft berkisar dari €64.3K seyear untuk L2 hingga €86.5K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in Germany berjumlah €75.1K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Luxoft. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Tahap Permulaan)
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Software Engineer
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
Senior Software Engineer
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
Lead Software Engineer
€86.5K
€86.5K
€0
€0
€142K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Luxoft?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

El paquete salarial más alto reportado para un Jurutera Perisian en Luxoft in Germany está en una compensación total anual de €88,399. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Luxoft para el puesto de Jurutera Perisian in Germany es €73,618.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Luxoft

Sumber Lain