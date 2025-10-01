Pampasan Jurutera Perisian in Egypt di Luxoft berjumlah EGP 1.23M seyear untuk L2. Pakej pampasan yearan median in Egypt berjumlah EGP 1.23M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Luxoft. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
EGP 1.23M
EGP 1.2M
EGP 0
EGP 28.7K
L3
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
