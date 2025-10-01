Pampasan Jurutera Perisian in Canada di Luxoft berkisar dari CA$94.7K seyear untuk L2 hingga CA$109K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$95.6K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Luxoft. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
