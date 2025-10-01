Direktori Syarikat
Luxoft
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Canada

Luxoft Jurutera Perisian Gaji di Canada

Pampasan Jurutera Perisian in Canada di Luxoft berkisar dari CA$94.7K seyear untuk L2 hingga CA$109K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$95.6K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Luxoft. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Tahap Permulaan)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Regular Software Engineer
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
Senior Software Engineer
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lihat 3 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

CA$226K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan CA$42.3K+ (kadang kala CA$423K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Luxoft?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Luxoft in Canada sits at a yearly total compensation of CA$141,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Jurutera Perisian role in Canada is CA$95,592.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Luxoft

Syarikat Berkaitan

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain