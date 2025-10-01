Direktori Syarikat
Lutron Electronics
Lutron Electronics Jurutera Perisian Gaji di Philadelphia Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Philadelphia Area di Lutron Electronics berjumlah $108K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lutron Electronics. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
Lutron Electronics
Software Engineer
Philadelphia, PA
Jumlah setahun
$108K
Tahap
L2
Asas
$103K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Lutron Electronics?

$160K

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Lutron Electronics in Philadelphia Area berada pada jumlah pampasan tahunan $119,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Lutron Electronics untuk peranan Jurutera Perisian in Philadelphia Area ialah $97,000.

