Lutron Electronics
Lutron Electronics Gaji

Gaji Lutron Electronics berkisar dari $59,292 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $130,650 untuk Pereka Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Lutron Electronics. Dikemas kini terakhir: 10/9/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $107K

Jurutera Perisian Full-Stack

Penganalisis Perniagaan
$117K
Saintis Data
$116K

Jurutera Elektrik
$91.8K
Jurutera Perkakasan
$97.7K
Pemasaran
$59.7K
Jurutera Mekanikal
$112K
Pereka Produk
$131K
Jualan
$59.3K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Lutron Electronics ialah Pereka Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $130,650. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Lutron Electronics ialah $106,500.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Lutron Electronics

