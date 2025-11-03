Direktori Syarikat
Luminar Technologies
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Program Teknikal

  • Semua Gaji Pengurus Program Teknikal

Luminar Technologies Pengurus Program Teknikal Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Program Teknikal in United States di Luminar Technologies berkisar dari $162K hingga $226K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Luminar Technologies. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$175K - $203K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$162K$175K$203K$226K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Pengurus Program Teknikal penyerahans di Luminar Technologies untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Luminar Technologies, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Program Teknikal tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program Teknikal di Luminar Technologies in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $226,100. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Luminar Technologies untuk peranan Pengurus Program Teknikal in United States ialah $161,500.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Luminar Technologies

Syarikat Berkaitan

  • LinkedIn
  • Aurora
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain