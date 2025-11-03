Direktori Syarikat
Luminance
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Luminance Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United Kingdom di Luminance berjumlah £69K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Luminance. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Pakej Median
company icon
Luminance
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Jumlah setahun
£69K
Tahap
Senior
Asas
£69K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Luminance?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Luminance in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £73,934. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Luminance untuk peranan Jurutera Perisian in United Kingdom ialah £68,986.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Luminance

Syarikat Berkaitan

  • Facebook
  • Spotify
  • Roblox
  • Amazon
  • Uber
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain