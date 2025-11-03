Direktori Syarikat
Lumentum
Lumentum Pengurus Projek Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Projek in United States di Lumentum berkisar dari $230K hingga $313K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lumentum. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$246K - $297K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$230K$246K$297K$313K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Lumentum, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Projek di Lumentum in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $313,200. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Lumentum untuk peranan Pengurus Projek in United States ialah $229,500.

