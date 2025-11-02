Direktori Syarikat
Lumentum
Lumentum Jurutera Mekanikal Gaji

Pakej pampasan Jurutera Mekanikal median in United States di Lumentum berjumlah $150K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lumentum. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Pakej Median
company icon
Lumentum
Mechanical Engineer
San Jose, CA
Jumlah setahun
$150K
Tahap
Senior
Asas
$133K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$6.8K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Lumentum?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Lumentum, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Mekanikal di Lumentum in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $225,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Lumentum untuk peranan Jurutera Mekanikal in United States ialah $148,250.

