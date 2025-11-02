Direktori Syarikat
Lumentum
Lumentum Penganalisis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Data in Canada di Lumentum berkisar dari CA$66.4K hingga CA$94.2K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lumentum. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Lumentum, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Data di Lumentum in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$94,208. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Lumentum untuk peranan Penganalisis Data in Canada ialah CA$66,355.

Sumber Lain