luizalabs Jurutera Perisian Gaji di Greater Sao Paulo

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Sao Paulo di luizalabs berjumlah R$151K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan luizalabs. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
luizalabs
iOS Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Jumlah setahun
R$151K
Tahap
Senior iOS Engineer
Asas
R$151K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di luizalabs?

R$880K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Soalan Lazim

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Jurutera Perisian en luizalabs in Greater Sao Paulo está en una compensación total anual de R$229,862. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en luizalabs para el puesto de Jurutera Perisian in Greater Sao Paulo es R$151,148.

