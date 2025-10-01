Direktori Syarikat
Lucid Jurutera Perisian Gaji di Salt Lake City Greater Area

Pampasan Jurutera Perisian in Salt Lake City Greater Area di Lucid berkisar dari $102K seyear untuk Software Engineer 1 hingga $219K seyear untuk Staff Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Salt Lake City Greater Area berjumlah $135K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lucid. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer 1
(Tahap Permulaan)
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 3 Lebih Tahap
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Lucid, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Lucid

Sumber Lain