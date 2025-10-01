Pampasan Jurutera Perisian in Raleigh-Durham Area di Lucid berkisar dari $99.9K seyear untuk Software Engineer 1 hingga $126K seyear untuk Software Engineer 2. Pakej pampasan yearan median in Raleigh-Durham Area berjumlah $99.9K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lucid. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer 1
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Lucid, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
