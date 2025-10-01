Direktori Syarikat
Lucid
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pereka Produk

  • Semua Gaji Pereka Produk

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Pereka Produk Gaji di Salt Lake City Greater Area

Pakej pampasan Pereka Produk median in Salt Lake City Greater Area di Lucid berjumlah $137K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lucid. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Jumlah setahun
$137K
Tahap
II
Asas
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Lucid?

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Lucid, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pereka Produk tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Pereka UX

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Produk di Lucid in Salt Lake City Greater Area berada pada jumlah pampasan tahunan $218,970. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Lucid untuk peranan Pereka Produk in Salt Lake City Greater Area ialah $120,500.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Lucid

Syarikat Berkaitan

  • Avanade
  • General Dynamics Information Technology
  • Mediaocean
  • First Orion
  • Avant
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain