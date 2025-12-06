Direktori Syarikat
Lotlinx
Lotlinx Penganalisis Keselamatan Siber Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Keselamatan Siber di Lotlinx berkisar dari CA$117K hingga CA$163K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lotlinx. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Purata Jumlah Pampasan

$91.7K - $107K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$84.7K$91.7K$107K$119K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Lotlinx?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Keselamatan Siber di Lotlinx berada pada jumlah pampasan tahunan CA$163,230. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Lotlinx untuk peranan Penganalisis Keselamatan Siber ialah CA$116,593.

Sumber Lain

