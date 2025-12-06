Direktori Syarikat
Logitech
Logitech Jurutera Optik Gaji

Purata jumlah pampasan Jurutera Optik in Taiwan di Logitech berkisar dari NT$1.02M hingga NT$1.43M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Logitech. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Purata Jumlah Pampasan

$36.2K - $42.1K
Taiwan
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$33.5K$36.2K$42.1K$46.8K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Logitech, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Optik di Logitech in Taiwan berada pada jumlah pampasan tahunan NT$1,433,762. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Logitech untuk peranan Jurutera Optik in Taiwan ialah NT$1,024,116.

