Logitech Jurutera Mekanikal Gaji di Greater Taipei Area

Pampasan Jurutera Mekanikal in Greater Taipei Area di Logitech berkisar dari NT$1.74M seyear untuk I3 hingga NT$2.57M seyear untuk I4. Pakej pampasan yearan median in Greater Taipei Area berjumlah NT$1.81M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Logitech. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Lihat 3 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Lihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Logitech, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Logitech

