Pampasan Jurutera Mekanikal in Greater Taipei Area di Logitech berkisar dari NT$1.74M seyear untuk I3 hingga NT$2.57M seyear untuk I4. Pakej pampasan yearan median in Greater Taipei Area berjumlah NT$1.81M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Logitech. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Logitech, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)