Pampasan Jurutera Mekanikal in Taiwan di Logitech berkisar dari NT$1.68M seyear untuk I3 hingga NT$2.48M seyear untuk I4. Pakej pampasan yearan median in Taiwan berjumlah NT$1.74M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Logitech. Kemaskini terakhir: 12/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$54.7K
$48.4K
$1.3K
$5.1K
I4
$80.9K
$71.4K
$3.2K
$6.3K
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Logitech, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)
