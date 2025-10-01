Direktori Syarikat
Logitech
Logitech Pereka Industri Gaji di San Francisco Bay Area

Pakej pampasan Pereka Industri median in San Francisco Bay Area di Logitech berjumlah $133K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Logitech. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Jumlah setahun
$133K
Tahap
I3
Asas
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
9 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Logitech?

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Logitech, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Industri di Logitech in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $239,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Logitech untuk peranan Pereka Industri in San Francisco Bay Area ialah $133,200.

Sumber Lain