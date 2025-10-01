Direktori Syarikat
Logitech
Logitech Penganalisis Perniagaan Gaji di Greater Austin Area

Pampasan Penganalisis Perniagaan in Greater Austin Area di Logitech berjumlah $150K seyear untuk I3.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$150K
$135K
$0
$14.5K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Logitech, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Perniagaan di Logitech in Greater Austin Area berada pada jumlah pampasan tahunan $155,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Logitech untuk peranan Penganalisis Perniagaan in Greater Austin Area ialah $144,000.

