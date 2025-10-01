Direktori Syarikat
Loggi Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji di Greater Sao Paulo

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Greater Sao Paulo di Loggi berjumlah R$491K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Loggi. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Jumlah setahun
R$491K
Tahap
L5
Asas
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bonus
R$0
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
11+ Tahun
Apakah tahap kerjaya di Loggi?

R$880K

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Loggi in Greater Sao Paulo berada pada jumlah pampasan tahunan R$928,570. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Loggi untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Greater Sao Paulo ialah R$543,941.

Sumber Lain