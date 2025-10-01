Direktori Syarikat
Loggi Jurutera Perisian Gaji di Greater Sao Paulo

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Sao Paulo di Loggi berjumlah R$152K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Loggi. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Loggi
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Jumlah setahun
R$152K
Tahap
L3
Asas
R$152K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Loggi?

R$880K

Penyerahan Gaji Terkini
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Loggi in Greater Sao Paulo berada pada jumlah pampasan tahunan R$302,208. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Loggi untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Sao Paulo ialah R$162,485.

Sumber Lain