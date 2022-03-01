Loadsmart Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Loadsmart berkisar dari $38,921 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $88,094 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Loadsmart. Dikemas kini terakhir: 9/16/2025

Jurutera Perisian
Median $71.9K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $88.1K
Saintis Data
$60.3K

Pereka Produk
$38.9K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Loadsmart, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Loadsmart ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $88,094. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Loadsmart ialah $66,098.

