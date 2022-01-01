Direktori Syarikat
LivePerson
LivePerson Gaji

Gaji LivePerson berkisar dari $24,097 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $402,000 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas LivePerson. Dikemas kini terakhir: 9/16/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $86.9K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $184K
Pengurus Program Teknikal
Median $400K

Pereka Produk
Median $132K
Pembantu Pentadbiran
$24.1K
Penganalisis Perniagaan
$54.8K
Khidmat Pelanggan
$137K
Penganalisis Data
$62.4K
Pengurus Sains Data
$235K
Saintis Data
Median $142K
Sumber Manusia
$143K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$252K
Pemasaran
$120K
Pengurus Produk
$132K
Pengurus Program
$201K
Pengurus Projek
$402K
Perekrut
$166K
Arkitek Penyelesaian
$135K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di LivePerson ialah Pengurus Projek at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $402,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di LivePerson ialah $139,395.

