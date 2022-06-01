Direktori Syarikat
LiveIntent
LiveIntent Gaji

Gaji LiveIntent berkisar dari $86,700 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $220,000 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas LiveIntent. Dikemas kini terakhir: 9/15/2025

$160K

Jualan
Median $220K
Saintis Data
$86.7K
Pengurus Produk
$87.1K

Jurutera Perisian
$99.5K
Tiada jawatan anda?

Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di LiveIntent ialah Jualan dengan jumlah pampasan tahunan $220,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di LiveIntent ialah $93,296.

Sumber Lain