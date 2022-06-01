Liberty Tax Gaji

Gaji Liberty Tax berkisar dari $26,388 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $51,000 untuk Pengurus Operasi Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Liberty Tax . Dikemas kini terakhir: 9/9/2025