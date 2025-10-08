Direktori Syarikat
LG Ads Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di Greater Bengaluru

Pakej pampasan Jurutera Perisian Full-Stack median in Greater Bengaluru di LG Ads berjumlah ₹4.84M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan LG Ads. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Pakej Median
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹4.84M
Tahap
L3
Asas
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹303K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di LG Ads?

₹13.98M

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di LG Ads in Greater Bengaluru berada pada jumlah pampasan tahunan ₹6,536,340. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di LG Ads untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in Greater Bengaluru ialah ₹5,180,077.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk LG Ads

