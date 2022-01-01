Direktori Syarikat
Levi's
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Levi's Gaji

Gaji Levi's berkisar dari $25,761 dalam jumlah pampasan setahun untuk Kapitalis Ventura di peringkat rendah hingga $211,050 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Levi's. Dikemas kini terakhir: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Akauntan
$155K
Saintis Data
$51.6K
Pemasaran
$71.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Pereka Produk
$151K
Pengurus Produk
$211K
Jurutera Perisian
$36.2K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$70.7K
Kapitalis Ventura
$25.8K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Levi's ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $211,050. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Levi's ialah $71,011.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Levi's

Syarikat Berkaitan

  • Nike
  • Nordstrom
  • Macy's
  • Tapestry
  • Rent the Runway
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain