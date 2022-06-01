Direktori Syarikat
Levi Ray & Shoup Gaji

Gaji median Levi Ray & Shoup ialah $154,690 untuk Jurutera Perisian . Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Levi Ray & Shoup. Dikemas kini terakhir: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jurutera Perisian
$155K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Levi Ray & Shoup ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $154,690. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Levi Ray & Shoup ialah $154,690.

